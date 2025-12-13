



'HAVA KİRLİ OLDUĞUNDA BİZ DE KİRLENMİŞ OLUYORUZ'





Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme de "Özellikle bu kirliliği yaşamak, bölge halkı açısından büyük sıkıntılar yaratıyor. Acilen yetkililerin durumu bize anlatmaları ve ne yapılması gerektiğini söylemeleri gerekiyor. Biz de öneri olarak halkın temiz enerji kaynaklarına ulaşması için daha geçerli politikaların izlenmesini, aynı zamanda trafiğinde yoğun olarak bu gündeme katıldığında toplu taşıma ve bisiklet gibi temiz enerjinin ve temiz ulaşım araçlarının kullanılmasının bu konuda bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Temiz hava bir lüks değil, konfor değil, yaşamımızın temel varlığıdır. Kirlilik maalesef bizi çok rahatsız ediyor. Keşan'da yakın zamana kadar bu kirlilik vardı. Doğal gazın gelmesiyle nispi olarak azaldığını hissetmiştik. Fakat son zamanlarda yoğun olarak kirlilik tekrar gelmeye başladı. Bunun nedenlerini biz de araştırıyoruz. Hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde her türlü zararı yaratıyor. Nefes alamıyorsun, akciğer ve üst solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Bunlar, bizim yaşam kalitemizi engelleyen şeyler. Her şeyimiz havaya bağlı. Hava kirli olduğunda biz de kirlenmiş oluyoruz. Sağlığımız bundan olumsuz etkileniyor. Özellikle nefes darlığı, astım, KOAH gibi hastalıkları olanlar daha çok sıkıntı yaşıyor" dedi