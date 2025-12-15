En çok uyuyan ülkeler belli oldu: Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor?

En çok uyuyan ülkeler belli oldu. Bunun için ülkelerdeki ortalama uyku saati süresine bakıldı. Yapılan araştırmada uyku süresi en çok olan ülkelerin Avrupa’da yer aldığı görülürken, Türkiye’nin ortalama uyku saati süresi ise oldukça dikkat çekti. İşte en çok uyuyan ülkeler listesi ve Türkiye’nin bu listedeki yeri…
Uyumak hemen tüm canlıların doğal ihtiyacı. Ancak uyku süresi kişiden kişiye değişiyor. Bununla birlikte insanların yaşadığı bölgeler de uyku saati süresini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapılan uluslararası bir çalışma ülkelerin uyku saatlerini ortaya çıkardı. Böylelikle en çok uyuyan ülkeler de belli oldu. İşte dikkat çeken araştırmanın ayrıntıları…
EN ÇOK UYUYAN ÜLKELER SIRALAMASI
24. SIRA HOLLANDA
7 saat 37 dakika
23. SIRA İNGİLTERE
7 saat 33 dakika
22. SIRA İRLANDA
7 saat 30 dakika
21. SIRA BELÇİKA
7 saat 31 dakika
20. SIRA FRANSA
7 saat 29 dakika
19. SIRA İSVEÇ
7 saat 28 dakika
18. SIRA ESTONYA
7 saat 26 dakika
17. SIRA FİNLANDİYA
7 saat 26 dakika
16. SIRA NORVEÇ
7 saat 22 dakika
15. SIRA AVUSTURYA
7 saat 22 dakika
14. SIRA LİTVANYA
7 saat 20 dakika
13. SIRA ALMANYA
7 saat 19 dakika
12. SIRA İSVİÇRE
7 saat 19 dakika
11. SIRA HIRVATİSTAN
7 saat 18 dakika
10. SIRA YUNANİSTAN
7 saat 16 dakika
9. SIRA BULGARİSTAN
7 saat 14 dakika
8. SIRA İSPANYA
7 saat 13 dakika
7. SIRA UKRAYNA
7 saat 11 dakika
6. SIRA ROMANYA
7 saat 10 dakika
5. SIRA İTALYA
7 saat 9 dakika
4. SIRA RUSYA
7 saat 7 dakika
3. SIRA SIRBİSTAN
7 saat 7 dakika
2. SIRA POLONYA
7 saat 4 dakika
1. SIRA TÜRKİYE
6 saat 50 dakika