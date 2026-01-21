Fenomen 2 çocuğuyla lüks villada ölü bulunmuştu: Aile faciasının perde arkası ortaya çıktı

'ABLA ÇOCUKLARIM ORADA, ÇOCUKLARIMI KURTAR'

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, evinin balkonunda otururken Altunbaş ailesinin otomobilinin yandığını fark ettiğini belirten Zehra Özgül, panikle Gizem Deniz'i aradığını belirterek, "Alevleri fark edince ne olduğunu anlamaya çalıştım ardından otomobilden patlama sesleri geldi, kısa süre sonra da silah sesi duyuldu. Hemen Gizem'i aradım, daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip, telefonu kapattı. Yoldaydı ve eve geliyordu. Eve gittiğimizde hem otomobilin yandığını hem de Sergen'in çocuklarını öldürüp, intihar ettiğini öğrendik.