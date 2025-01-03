Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri hüzne boğuldu. Usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı. Tayfur'un yıllar önce yazdığı vasiyetindeki miras detayı ise dikkat çekti.
79 yaşındaki usta şarkıcı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.
Tayfur'un ölümünün ardından sevenleri hastaneye akın etti.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi ise Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi.
Türk müziğinde derin izler bırakan sanatçı, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda hayat felsefesini ve müziğe dair görüşlerini paylaşmıştı.
Ölümüyle hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un, yıllar önce açıkladığı vasiyeti de ortaya çıktı.
Miras detayı dikkat çekti
Ünlü sanatçı, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.
Usta sanatçının bestelerinin dijital platformlarda yayınlanması ya da herhangi bir dizi ve film projesinde kullanılması durumunda elde edilecek gelirler, yasal varisler arasında dağıtılacak.
Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var?
Ferdi Tayfur, üç farklı birliktelikten toplamda 5 çocuk sahibidir. İşte Ferdi Tayfur'un çocuklarının isimleri:
Timur Tayfur: Timur, yıllar sonra babasıyla tanışmıştır.
Tuğçe Tayfur: Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. Tuğçe Tayfur, babasının izinden giderek müzik dünyasında kariyer yapmıştır.
Tuğba Tayfur: İlk eşi Zeliha Turanbayburt’tan dünyaya gelen büyük kızı.
Funda Tayfur: İlk eşi Zeliha Turanbayburt’tan doğan diğer kızı.
Taha Tayfur: Habibe Ünyanı Demir’den olan oğlu. Taha, Ferdi Tayfur’un 64 yaşında dünyaya gelen en küçük çocuğudur.