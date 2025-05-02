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Ferhat Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı olayı da anlattı

Ferhat Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı olayı da anlattı

17:042/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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23 yıllık müzik kariyeriyle adından söz ettiren Ferhat Göçer, katıldığı bir programda sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Daha önce bilinmeyen bir hastalığını ilk kez paylaşan sanatçının itirafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Göçer, doktorluk mesleğini seçmesindeki duygulandıran olayı da paylaştı.

Asıl mesleği doktorluk olan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, bir televizyon programına konuk oldu. Şarkıcının yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Göçer’in samimi açıklamaları hayranlarını duygulandırdı.

Hastalığını açıkladı

Psikolojik durumu hakkında konuşan Göçer, "Sınırdayım, borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir” dedi.

"Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur" diyen Göçer, "Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum" ifadelerini kullandı.


Hekimliği bırakmama nedenini açıkladı

Gerçek mesleği doktorluk olan sanatçı, bu mesleği seçmesinde, henüz bebekken yaşamını yitiren kardeşi Serhat’ın etkisi olduğunu söyledi:


"Bir yaşında bile değildi"

“Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür. Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü”

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