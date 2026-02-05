Yeni Şafak
Gazze'de inşaat başladı: İşte Yıldız Tilbe'nin 300 bin dolarlık çadır kenti

Gazze'de inşaat başladı: İşte Yıldız Tilbe'nin 300 bin dolarlık çadır kenti

11:325/02/2026, Perşembe
Yıldız Tilbe geçtiğimiz ay Gazze’de çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar bağış yapmıştı. Sanatçının inşa ettireceği bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kudüs Gönülleri Derneği, Gazze'de kurulması planlanan çadır kent projesi kapsamında, Yıldız Tilbe'nin 300 bin dolarlık bağışıyla inşa edilecek çadır kentin yapım sürecinin başlatıldığını açıkladı.



“Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık.



Allah'ın izniyle mübarek Ramazan ayına kadar Çadırkentler tamamlanmış olacak ve Ramazan ile birlikte Çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize Ramazan iftarları verilecektir."

