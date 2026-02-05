Gazze'de inşaat başladı: İşte Yıldız Tilbe'nin 300 bin dolarlık çadır kenti

“Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık.







