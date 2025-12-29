Gece yarısından önce uyuyanlar dikkat! 00.00 detayı bakın vücudu ve ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Melatonin detayı: 23.00–03.00 arası kritik





Melatonin hormonunun salgılandığı saatlerin ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Taşdemir, şu uyarıda bulundu: “Melatonin salgısının en yoğun olduğu 23.00 ile 03.00 saatleri arasında uyumak, beynin kendini onarması ve duygusal düzenlemenin güçlenmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle uykuya gece yarısından önce başlanmalıdır. İyi bir uykudan söz edebilmek için melatonin salgısı şarttır.”