Gece yarısından önce uyuyanlar dikkat! 00.00 detayı bakın vücudu ve ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Uyku saatleri yalnızca dinlenme süresini değil, vücudun biyolojik ve psikolojik dengesini de doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, özellikle gece yarısı 00.00'dan önce başlayan uykunun, depresyon ve anksiyete başta olmak üzere birçok psikiyatrik rahatsızlığın seyrinde önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre gece 00.00’dan önce uykuya dalmak; hormon dengesinden bağışıklık sistemine, zihinsel performanstan ruh sağlığına kadar pek çok alanda belirleyici rol oynuyor.
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde uykunun en güçlü desteklerden biri olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Akif Taşdemir, “Ruh sağlığınızı güçlendirmenin ilk adımı uykunuzu ciddiye almaktan geçer. Uykuya yalnızca dinlenme olarak bakılmamalıdır" diyerek "Uyku; depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi birçok psikiyatrik hastalıkta iyileştirici bir rol üstlenir.” ifadelerini kullandı.
Uyku süresinden çok zamanlaması önemli
İyi uykunun uzun saatler uyumak anlamına gelmediğini vurgulayan Uzm. Dr. Taşdemir, “Uzun saatler uyumak değil, doğru zamanda ve yeterli sürede uyumak iyi uyku olarak tanımlanır. Gece yarısından önce başlayan ve yaklaşık 7,5–8 saat süren uyku, zihinsel dengeyi korumada kritik öneme sahiptir.” dedi.
Melatonin detayı: 23.00–03.00 arası kritik
Melatonin hormonunun salgılandığı saatlerin ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Taşdemir, şu uyarıda bulundu: “Melatonin salgısının en yoğun olduğu 23.00 ile 03.00 saatleri arasında uyumak, beynin kendini onarması ve duygusal düzenlemenin güçlenmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle uykuya gece yarısından önce başlanmalıdır. İyi bir uykudan söz edebilmek için melatonin salgısı şarttır.”
Gece geç uyumanın zararları
Uzmanlara göre gece geç saatlere kadar uyanık kalmak:
Depresyon ve anksiyete riskini artırıyor
Odaklanma ve karar verme becerisini zayıflatıyor
Bağışıklık sistemini baskılıyor
Kilo artışı ve metabolizma sorunlarına yol açıyor
Kalp-damar hastalıkları riskini yükseltiyor
Kaç saat uyku yeterli?
Uzmanların yaş gruplarına göre önerdiği ideal uyku süreleri şöyle:
Çocuklar (6–13 yaş): 9–11 saat
Gençler (14–17 yaş): 8–10 saat
Yetişkinler (18–64 yaş): 7–9 saat
65 yaş ve üzeri: 7–8 saat
Uyku süresi kadar, uyunan saat aralığının da ruh sağlığı üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.
Toplum genelinde uyku alışkanlıklarının sağlıksız bir noktaya geldiğini belirten Uzm. Dr. Akif Taşdemir, şu ifadelerle uyardı: “İyi uyku çok uyumak değildir. Doğru zamanda uyunan uyku, ruh sağlığını korumanın en temel adımıdır.”