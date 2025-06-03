Genç sporcunun benzin dökülen bacağı kesilmek üzereydi: Yüksek teknoloji ile kurtarıldı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Hekimi Uzm. Dr. Bilal Arıkbaşı, Zeynep Seren Çetin'in kendilerine gelen en ağır hastalardan biri olduğunu belirterek "Bizim en ağır hastalarımızdan biriydi. Maalesef bir benzin yaralanması sonucu sol kol ve sol bacakta kemiğe kadar ilerleyen derin yanıkları vardı. 54 günlük yoğun tedavinin ardından zor süreçlerin ardından bugünlere geldik. Artık yürüyebiliyor. Aktif voleybol oynayan bir kızımız önümüzdeki süreçte de voleybol oynayabilecek" dedi.





Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Arıkbaşı, "Burası Manisa'daki tek yanık ünitesi. Zeynep'te tıbbın en ileri düzey tedavilerini uyguladık. 3 basamaklı bir operasyon süreci geçirdik. İkinci basamakta yapay deri kullandık. Yapay deri 6-7 saat süren operasyonla monte ettik. Bu yüksek teknoloji malzemeyi bize temin eden idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi her aşamada çok büyük bir emek var. İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi. Bizler de sevinçliyiz. Hem bacağını kurtarmanın sevinci hem de buradan yürüyerek kızımızı taburcu edebilmek sporcu hayatına geri dönmesini sağlamak bizler için sevinç ve gurur verici bir şey. Bundan sonra da bu tedavilerimize tüm çocuklar ve bebeklerde devam etmeyi planlamaktayız. Umarım bu kadar kötü yanıklar gelmez ama gelirse de biz burada hazırız" ifadelerini kullandı.



