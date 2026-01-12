Yeni Şafak
Gerçeği aratmayan tatbikat: Gemlik'te 6,7'lik deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

10:3312/01/2026, Pazartesi
IHA
Bursa’da deprem senaryolu tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Senaryo gereği 12 Ocak saat 00.00’da Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ciddi hasara yol açtığı, çok sayıda yapının yıkıldığı ve can kayıplarının yaşandığı varsayımıyla müdahale süreçleri başlatıldı.

Tatbikatta 23 afet çalışma grubu görev aldı. Etkilenen ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda ilçe afet yönetim merkezleri oluşturulurken, saha faaliyetleri mobil koordinasyon merkezi üzerinden kurulan canlı bağlantılarla anlık olarak takip edildi ve yönlendirildi.


 Arama kurtarma ekipleri kritik enkaz noktalarına yönlendirildi. Hastane Afet ve Acil Durum Planları çerçevesinde hastanelerinin kurulumu başlatılırken; güvenlik, ulaşım, enerji temini, iletişim, geçici barınma, beslenme ve lojistik alanlarında yürütülecek çalışmalar da sahada test edildi.

Tatbikatla, afet anında kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, müdahale süreçlerinin hızlandırılması ve kriz yönetimi ile karar alma mekanizmalarının gerçekçi şartlar altında değerlendirilmesi hedeflendi.

#Bursa
#Deprem
#Tatbikat
