'Gezen Sinema Tırı' Sivas'ta: 24 günde 20 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor

17 Kasım'da Yıldızeli ilçesinde başlayan Sivas programı kapsamında sinema tırı, bugüne kadar Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Divriği, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde çocuklarla buluşarak hem müzik etkinlikleri hem de sinema gösterimleri gerçekleştirdi.