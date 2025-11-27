Yeni Şafak
'Gezen Sinema Tırı' Sivas'ta: 24 günde 20 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor

22:2927/11/2025, Perşembe
AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde Sivas’a gelen Gezen Sinema Tırı, çocuklara sinema keyfi yaşattı. Sinema salonu bulunmayan ilçelerde gösterim yapan tır, müzik etkinlikleriyle de çocukların ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas'a gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Valilikten yapılan açıklamada, sinema salonu bulunmayan yerleşim yerlerine kültür ve sanat götürmeyi amaçlayan projenin, Sivas genelinde büyük ilgi gördüğü belirtildi.

17 Kasım'da Yıldızeli ilçesinde başlayan Sivas programı kapsamında sinema tırı, bugüne kadar Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Divriği, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde çocuklarla buluşarak hem müzik etkinlikleri hem de sinema gösterimleri gerçekleştirdi.

Program, 28 Kasım Gölova, 1 Aralık Akıncılar, 2 Aralık Suşehri, 3 Aralık Koyulhisar, 4 Aralık Hafik, 5 Aralık Doğanşar ve 8 Aralık Ulaş ilçeleriyle devam edecek. Gezen Sinema Tırı, ilçelerdeki gösterimlerin ardından 9-13 Aralık tarihleri arasında Sivas merkezde çocuklarla bir araya gelecek.

Özel donanımlı, iklimlendirme sistemi bulunan ve 120 kişilik kapasiteye sahip tır, dev perde, profesyonel ses sistemi ve sinema atmosferini yansıtan iç tasarımıyla büyük şehirlerdeki sinema salonlarını aratmıyor.

Proje, sinema kültürüne erişim imkanı olmayan çocuklara gerçek bir sinema deneyimi sunarak onların hayal dünyalarını zenginleştiriyor.

Gezen Sinema Tırı’nın Sivas programı kapsamında, 24 gün boyunca 20 bin çocuğa sinema deneyimi sunulması hedefleniyor.

