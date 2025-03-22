Giresun'da 500 yıllık cami: Duvarlardaki resimler yumurta akıyla yapılmış

Sanat eseri niteliğindeki süslemeler dikkat çekiyor





Cami imam hatibi Murat Çakır, caminin korunması gereken önemli bir tarihi eser olduğuna dikkat çekerek, "Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan camiye sonradan minare ve eklemeler yapılsa da ilk günkü ahşap süslemelerini ve duvarlarındaki sanat eserlerini korumaktadır. Kök boya ve yumurta akı ile yapılan tasvirlerde, cennetteki kökleri havada, dalları yere doğru olan Tuğba Ağacı, hurma ağaçları, cennetin 8 kapısı ve Kabe resimleri gibi figürler yer almaktadır. Bu eşsiz sanat eserleri, camiyi ziyaret edenler için büyük bir ilgi odağı oluyor" dedi.