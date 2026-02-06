Görenler kilo aldı sandı, karnından çıkan şoke etti: Fransa'da yaşayan kadın şifayı Samsun'da buldu

"Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkardım"





Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Hastamız karın şişkinliği şikayetiyle bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın arka duvarından kaynaklanan oldukça büyük bir kitle tespit ettik. Ameliyatta yaklaşık 30 santimetre çapında, çevre organlara baskı yapan bir kitle ile karşılaştık. Titiz bir çalışma ile özellikle karın arka duvarındaki büyük ana damarlara zarar vermeden kitlenin tamamını çıkardık. Ameliyat sonrası hastamızın şikayetleri hızla azaldı. Kitleyi tarttığımızda yaklaşık 10,5 kilo olduğunu gördük. Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkardım. Ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı mutluyum" dedi.