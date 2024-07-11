Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler

Fahrettin Altay Mahallesi'nde kentin özgün mimariye sahip binalarından olan 8 katlı ve 52 daireli Özgür Apartmanı'nı, daire kapılarının baktığı avluda yaseminler, begonviller, kaktüsler, kauçuk ve ejder meyvesi ağaçları ile rengarenk çiçekler gibi 200'den fazla bitkiye yaşam alanı oluyor.