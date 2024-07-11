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Hayat

Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler

13:42 - 11/07/2024 Perşembe
AA
<p>Fahrettin Altay Mahallesi'nde kentin özgün mimariye sahip binalarından olan 8 katlı ve 52 daireli Özgür Apartmanı'nı, daire kapılarının baktığı avluda yaseminler, begonviller, kaktüsler, kauçuk ve ejder meyvesi ağaçları ile rengarenk çiçekler gibi 200'den fazla bitkiye yaşam alanı oluyor.&nbsp;</p>
Fahrettin Altay Mahallesi'nde kentin özgün mimariye sahip binalarından olan 8 katlı ve 52 daireli Özgür Apartmanı'nı, daire kapılarının baktığı avluda yaseminler, begonviller, kaktüsler, kauçuk ve ejder meyvesi ağaçları ile rengarenk çiçekler gibi 200'den fazla bitkiye yaşam alanı oluyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde apartman görevlisi iki kardeş, 30 yıl önce çalışmaya başladıkları apartmanda dairelerin çevrelediği avluyu adeta botanik bahçesine dönüştürdü.

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Üst katlardan sarkan, daireler arasında uzayan sarmaşıkların yanı sıra kanarya seslerinin yükseldiği 30 yıllık apartmanda Halil ve Ayhan Çoban kardeşler 30 yıldır görev yapıyor.

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#İzmir
#Botanik Bahçe
#Karabağlar
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