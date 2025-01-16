Göz renkleriniz sizi ele veriyor. İsveç'teki Orebro Üniversitesinde yapılan kapsamlı bir araştırma, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma, göz renginin sadece fiziksel bir özellik değil, aynı zamanda bireyin davranış ve tutumlarını yansıtabileceğini gösteriyor. Bazı göz renkleri ise daha öne çıkıyor. Peki, nasıl oluyor da karakterinizi etkileyebiliyor? İşte göz renklerine göre kişiliğiniz.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, göz renginin yalnızca genetik bir özellik olmadığını, aynı zamanda kişilik ve davranışlarımız üzerinde de etkili olduğunu ortaya koydu.
İsveç'teki Orebro Üniversitesindeki araştırmacılar 428 denekle gerçekleştirdikleri ilginç bir çalışmayla göz renginin insan karakteriyle ilişkisini açıkladı.
Dr. Anthony Fallone, Edinburgh Üniversitesinde yaptığı çalışmalara yönelik şunları söylüyor; "Göz nörolojik açıdan direkt beyinle bağlantılı bir organ. Hatta beynimizin bir parçası. Beyin organına fiziksel olarak baktığımızda da bunu görebiliyoruz aslında. Beyin aktivitelerimiz doğal olarak gözlerimize yansıyor"
İşte göz renginize göre karakteriniz...
1) Koyu Kahverengi ve Siyaha yakın: Karizmatik ve Güvenilir
Doğuştan liderlik özelliklerine sahip ve çok keskin kararlar verebilen karakterler genelde bu göz rengine sahip. Araştırmalara göre, bu kişilere güven veren bir yapılar var.
Göz bebeğindeki siyahın çok baskın olduğu bu gözlere sahip insanlar diğer kişiler tarafından daha makbul bulunuyor.
Genelde sporda başarılı oluyorlar.
2) Açık kahverengi
Açık kahverengi gözleriniz varsa, eğlenceyi seven, ilgili ve uyumlu bir ruhsunuz demektir. Siz kibar bir insansınız ve gerçekten de çok bağımsızsınız, yeni arkadaşlar edinmeyi seviyorsunuz.
3) Yeşil gözler: Çekici
Gizemli ve çekici bir yapıya sahip olarak biliniyor. Araştırmalara göre yeşil gözlü insanlar tutkuyla hareket eden bir karakter sergiliyor. Duygusal olarak değişken ve farklı olmalarıyla bilinen bu kişiler, kendiliğinden kararlar almaktan çekinmezler.
4) Mavi gözler: Soğukkanlı ve Güçlü
Mavi gözlü kişiler, dayanıklılıkları ve yüksek stres altında bile sakin kalabilme yeteneğiyle tanınıyor. Özellikle Kuzey Avrupa bireylerinde sık görülen göz rengi, aynı zamanda yenilikçi düşünce tarzı ve maviyle ilişkilidir. Bazı araştırmalar mavi gözlü insanların fiziksel olarak da daha dirençli olabileceğini ileri sürüyor.
5) Ela göz: Gizemli
Türk tarihinde “ela göz” hem bir güzellik simgesi olarak hem de özel bir karakter göstergesi olarak anlamlandırılır.
Genel olarak, spontane yaşayan ve özgürlükçü insanlar olan ela gözlüler dengeli olsalar da gizemli yönleriyle de dikkat çekiyorlar.
Güney Avustralya Üniversite'sinden Dr. Matthew Leach ise yaptığı bir araştırmada ela gözlü insanların sindirim sistemi sorunlarını daha çok yaşadığını tespit etmiş.