1) Koyu Kahverengi ve Siyaha yakın: Karizmatik ve Güvenilir

Doğuştan liderlik özelliklerine sahip ve çok keskin kararlar verebilen karakterler genelde bu göz rengine sahip. Araştırmalara göre, bu kişilere güven veren bir yapılar var.





Göz bebeğindeki siyahın çok baskın olduğu bu gözlere sahip insanlar diğer kişiler tarafından daha makbul bulunuyor.





Genelde sporda başarılı oluyorlar.



