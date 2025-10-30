Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den flaş açıklama: O mesajlar ne zaman atıldı?

Ünlü şarkıcı Güllü’nün sır dolu ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin ölmesi için attığı WhatsApp mesajları gündeme adeta bomba gibi düştü. Gülter, mesajları kabul ederek 'tehdit' iddialarıyla dikkat çekti.
26 Eylül’de saat 01.30 sıralarında, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın son katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayın ardından, şarkıcının patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelerek Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
"Yazışmalarda kızının itirafı var"
Aydın, yanında iki tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek elindeki WhatsApp yazışmalarını savcılığa delil olarak sundu.
Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, “Tuğyan Hanım, aile dostu Bircan Hanım’a attığı mesaj ve videolarda ‘Annemi öldürdüm’ diyor. Bu kayıtlar bende mevcut, hepsini dosyaya eklettim. Bircan Hanım’ın da bu olayı itiraf ettiği görüntüler var. Ayrıca Tuğyan Hanım’ın yasaklı madde kullandığına dair ses kayıtları da mevcut” dedi.
Aydın, çevredeki birçok kişinin de Güllü’nün ölümünün şüpheli olduğuna inandığını öne sürdü.
Kızı mesajları kabul etti
Ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında annesinin ölümünü istediği görülen Tuğyan Ülkem Gülter, ifadeye çağrıldı. Mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Gülter, “Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım” diyerek suçlamaları reddetti.
Gülter, iddialarla ilgili olarak canlı yayın programına özel bir mesaj gönderdi.
Gülter mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Bu iddialar çok çirkin. Annemi kiralık katil tutarak öldüreceğim gibi bir şey asla demedim. Tartışma sırasında öfkeyle söylenmiş birkaç cümleydi. Annem benim her şeyimdi. Her ailede tartışma olur ama insanlar konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten sonra barışmıştık”
Tehdit iddiası
Gülter, açıklamasının devamında ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi:
“Bircan isimli kişi, nasıl tehdit edildiğini bize anlattı. Bu nedenle avukatım Merve Hanım’a vekalet bile verdi. Bu kayıtlar soruşturma dosyasına eklendi. Annemin acısını, bu iftiralar yüzünden yaşayamıyoruz. Adalete güveniyoruz”