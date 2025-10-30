Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den flaş açıklama: O mesajlar ne zaman atıldı?

Gülter, iddialarla ilgili olarak canlı yayın programına özel bir mesaj gönderdi.

Gülter mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddialar çok çirkin. Annemi kiralık katil tutarak öldüreceğim gibi bir şey asla demedim. Tartışma sırasında öfkeyle söylenmiş birkaç cümleydi. Annem benim her şeyimdi. Her ailede tartışma olur ama insanlar konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten sonra barışmıştık”