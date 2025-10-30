Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den flaş açıklama: O mesajlar ne zaman atıldı?

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den flaş açıklama: O mesajlar ne zaman atıldı?

14:0730/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ünlü şarkıcı Güllü’nün sır dolu ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin ölmesi için attığı WhatsApp mesajları gündeme adeta bomba gibi düştü. Gülter, mesajları kabul ederek 'tehdit' iddialarıyla dikkat çekti.

26 Eylül’de saat 01.30 sıralarında, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın son katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından, şarkıcının patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelerek Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


"Yazışmalarda kızının itirafı var"

Aydın, yanında iki tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek elindeki WhatsApp yazışmalarını savcılığa delil olarak sundu.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, “Tuğyan Hanım, aile dostu Bircan Hanım’a attığı mesaj ve videolarda ‘Annemi öldürdüm’ diyor. Bu kayıtlar bende mevcut, hepsini dosyaya eklettim. Bircan Hanım’ın da bu olayı itiraf ettiği görüntüler var. Ayrıca Tuğyan Hanım’ın yasaklı madde kullandığına dair ses kayıtları da mevcut” dedi.


Aydın, çevredeki birçok kişinin de Güllü’nün ölümünün şüpheli olduğuna inandığını öne sürdü.

Kızı mesajları kabul etti

Ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında annesinin ölümünü istediği görülen Tuğyan Ülkem Gülter, ifadeye çağrıldı. Mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Gülter, “Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım” diyerek suçlamaları reddetti.


Gülter, iddialarla ilgili olarak canlı yayın programına özel bir mesaj gönderdi.

Gülter mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddialar çok çirkin. Annemi kiralık katil tutarak öldüreceğim gibi bir şey asla demedim. Tartışma sırasında öfkeyle söylenmiş birkaç cümleydi. Annem benim her şeyimdi. Her ailede tartışma olur ama insanlar konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten sonra barışmıştık”

Tehdit iddiası

Gülter, açıklamasının devamında ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi:

“Bircan isimli kişi, nasıl tehdit edildiğini bize anlattı. Bu nedenle avukatım Merve Hanım’a vekalet bile verdi. Bu kayıtlar soruşturma dosyasına eklendi. Annemin acısını, bu iftiralar yüzünden yaşayamıyoruz. Adalete güveniyoruz”


#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Ferdi Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 81 ilde 500 bin yeni konut kampanyası başvuru şartları neler, kimler faydalanabilecek?