Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı: Banka hesapları tek tek incelendi

Banka hesapları incelendi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu belirlendi. Savcılık tarafından 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı.





Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı ifade edilirken, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın olmadığı bildirildi.





Miras üzerinde hak sahibi olanların belirlendiği belgenin 6 Ekim 2025'te alındığı ortaya çıktı. Bu tarihten önce mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.