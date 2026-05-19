19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda resmi törenlere, açık hava etkinliklerine ve kutlama programlarına katılacak milyonlarca vatandaş gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 19 Mayıs 2026 Salı gününe ilişkin en güncel hava tahmin raporu yayımlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bayram gününde yağmur var mı? İşte MGM verilerine bağlı kalarak hazırlanan; İstanbul, Ankara, İzmir ve bölge bölge 19 Mayıs günlük hava durumu detayları...

1 /12 Bugün Hava Nasıl Olacak? (19 Mayıs 2026 Salı) Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece altında seyreden hava sıcaklıkları, bayram gününde yüzünü göstermeye başlayan güneşle birlikte hafif bir artış eğilimine geçiyor.





2 /12 Yurt genelinde bugün sabah ve öğle saatlerinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakimken, özellikle iç kesimlerde gece saatlerine doğru yerel geçişler görülebileceği tahmin ediliyor.

3 /12 İstanbul 19 Mayıs Hava Durumu: Megakentte Bayram Coşkusu Güneşle Isınıyor İstanbul'da bugün açık havada gerçekleştirilecek kutlamalara katılacak vatandaşlar için meteorolojiden sevindirici haber geldi.

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu.

Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Gece ise termometreler 16°C seviyelerine kadar düşecek.

Rüzgar: Kuzeydoğudan (Poyraz) esmesi beklenen rüzgarın hızının zaman zaman saatte 20-25 kilometreyi bulması öngörülüyor. Açık alandaki vatandaşların rüzgara karşı tedbirli olması öneriliyor.

İstanbul Hava Durumu

4 /12 Ankara ve İzmir'de Bugün Hava Nasıl? Başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir'de 19 Mayıs coşkusu açık havada yaşanacak. İşte MGM'nin bu iki büyükşehir için yayınladığı son veriler:

5 /12 Ankara Hava Durumu Başkentte sabah saatleri oldukça serin başlasa da gün içinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. En yüksek sıcaklığın 21°C, gece en düşük sıcaklığın ise 9°C olması bekleniyor. Bayram yürüyüşlerine katılacakların yanlarına hafif bir ceket almaları tavsiye ediliyor.

Ankara Hava Durumu

6 /12 İzmir Hava Durumu Ege genelinde olduğu gibi İzmir'de de bugün tam bir bahar havası var. Gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, günün en yüksek sıcaklığı 26°C olarak ölçülecek. Yağış riski bulunmuyor.

İzmir Hava Durumu



7 /12 Bölge Bölge 19 Mayıs Hava Durumu Tahminleri MGM’nin haftalık ve günlük hava tahmin modellemelerine göre Türkiye genelinde bölge bölge durum şu şekilde şekilleniyor:

8 /12 Marmara ve Ege Bölgesi Bölge genelinde yağış beklentisi bulunmuyor. Balıkesir, Çanakkale ve Bursa hattında sıcaklıklar hızla yükselerek 26-27°C sınırına dayanıyor. İç Ege'de (Afyonkarahisar çevresi) ise gündüz açık olan havanın, gece saatlerinde yerini yerel ve hafif sağanak geçişlerine bırakabileceği yönünde uyarılar var.

9 /12 İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ediyor ancak güneş etkisini hissettirecek. Akdeniz kıyılarında (Antalya, Adana) ise yazdan kalma günler yaşanıyor; sıcaklıklar 28-30°C seviyelerinde.

10 /12 Karadeniz ve Doğu - Güneydoğu Anadolu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde (Kars, Erzurum, Ardahan çevreleri) öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilir. Karadeniz kıyı şeridinde ise serin ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

11 /12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani hava değişimleri ve yerel rüzgarlar nedeniyle vatandaşların güncel saatlik tahminleri mgm.gov.tr adresi ve resmi mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak takip etmesini önemle tavsiye etmektedir.