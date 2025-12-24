Hamsi balığı yok mu oluyor? Uzman isim "Gelecekte hasret kalacağız" diyerek duyurdu

HAMSİ BALIĞI YOK MU OLUYOR?





Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından yürütülen çalışmalarla iklim değişikliği ve insan kaynaklı çevresel etkiler nedeniyle hamsinin göç rotalarının ve yaşam alanlarının değiştiği kaydedildi. Yapılan bilimsel çalışmalarda, değişen iklim senaryolarının hamsinin uygun habitatlarını ciddi biçimde daralttığı, özellikle Karadeniz’in güney kıyılarının gelecekte hamsi için uygun yaşam alanı olmaktan çıkacağı öngörülüyor.





İklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle hamsinin göç davranışının değiştiğini gözlemlediklerini dile getiren RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Ceylan "Daha önceki çalışmalarda da bilim adamları hamsinin göç davranışının değiştiğini ifade etmişlerdi. Hatta daha önce bizim karasularımızda üremeyen hamsinin üremeye başladığı da ortaya çıkmıştı. Dönem dönem bölgede erken hamsi olmuştu ama bu denli av verimine hiç rastlamamıştık. İklim değişikliği, insan kaynaklı etkilerden dolayı hamsinin de göç davranışında bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.