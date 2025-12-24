Hamsi balığı yok mu oluyor? Uzman isim "Gelecekte hasret kalacağız" diyerek duyurdu

"Hamsiyi gelecekte çok özleyeceğiz..." Bu çarpıcı uyarı, Karadeniz’de yürütülen kapsamlı bir araştırmanın sonucunda yapıldı. İklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler, hamsinin yaşam alanlarını her geçen gün biraz daha daraltıyor. Araştırmacılar, besin zincirinin en alt basamağında yer alan bu türün azalmasıyla Karadeniz ekosisteminde domino etkisi yaratacak büyük bir kaybın kapıda olduğunu duyurdu.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademisyenleri tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar, Karadeniz’in simgesi hamsinin geleceğiyle ilgili endişe verici gerçeği ortaya çıkardı. İklim değişikliğine bağlı olarak göç ve üreme davranışları değişen hamsinin, özellikle 2100 yılına gelindiğinde Karadeniz'in güney kıyılarını tamamen terk edebileceği ve büyük bir biyokütle kaybı yaşanacağı öngörülüyor.
HAMSİ BALIĞI YOK MU OLUYOR?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından yürütülen çalışmalarla iklim değişikliği ve insan kaynaklı çevresel etkiler nedeniyle hamsinin göç rotalarının ve yaşam alanlarının değiştiği kaydedildi. Yapılan bilimsel çalışmalarda, değişen iklim senaryolarının hamsinin uygun habitatlarını ciddi biçimde daralttığı, özellikle Karadeniz’in güney kıyılarının gelecekte hamsi için uygun yaşam alanı olmaktan çıkacağı öngörülüyor.
İklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle hamsinin göç davranışının değiştiğini gözlemlediklerini dile getiren RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Ceylan "Daha önceki çalışmalarda da bilim adamları hamsinin göç davranışının değiştiğini ifade etmişlerdi. Hatta daha önce bizim karasularımızda üremeyen hamsinin üremeye başladığı da ortaya çıkmıştı. Dönem dönem bölgede erken hamsi olmuştu ama bu denli av verimine hiç rastlamamıştık. İklim değişikliği, insan kaynaklı etkilerden dolayı hamsinin de göç davranışında bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
2100 yılında hamside büyük bir kayıp yaşanacağına dikkat çeken Ceylan "Değişen iklim senaryolarının etkisiyle hamsinin uygun habitatlarının gelecekteki değişimlerini araştırmaya çalıştık. Öngörümüz; hamsi için, özellikle Karadeniz’in güney kıyıları uygun habitat olmaktan çıkmış. Bu da biokütle olarak hamside büyük bir kayıp yaşayacağımız anlamına geliyor. Özellikle 2100 yılında. Hamsiyi biraz özleyeceğiz. Hamsi besin zincirinde en alt basamakta olan bir tür. Hamsinin azalması özellikle predator türlerin bolluğunu da etkileyecek" ifadelerini kullandı.