İkonik çizgi karakterler için flaş karar: Telif hakları 2025'te kalkıyor artık kamu malı olacaklar

Çocukluğumuzun efsane kahramanları Tenten ve Temel Reis, 2025 yılından itibaren herkesin kullanımına açık hale geliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla telif hakları sona erecek bu iki ikonik karakter, sinema, edebiyat ve müzik dünyasında yepyeni maceralara yelken açmaya hazırlanıyor.
Çizgi roman dünyasının ikonik kahramanları Temel Reis ve Tenten'in, 2025 yılı itibarıyla telif hakları sona erecek.
Çizgi karakterler Temel Reis ve Tenten'in telif hakları 1 Ocak 2025'ten itibaren kamu malı haline gelecek.
Fakat, Temel Reis'in güç kaynağı olan ıspanak ve 1933'te başlayan animasyon filmleri telif haklarına tabii olacak.
Tenten'in mimarı Herge'nin 1983'teki ölümünden itibaren Avrupa'da telif hakları 70 yıl geçerli olduğu için karakterin tam anlamıyla kamu malı olması zaman alacak.
Temel Reis, ilk kez 1929'da ortaya çıktı
Temel Reis, E.C. Segar'ın çizimiyle ilk kez 1929'da 'Thimble Theater' adlı gazete çizgi dizisinde okurlarla buluştu.
Tenten 20'nci yüzyılın en popüler çizgi romanı
Belçikalı çizer Herge tarafından 1929 yılında yapılan Tenten ise 20'nci yüzyılın en popüler çizgi roman eserleri arasında yer aldı.
Her macerasında farklı ülkeyi gezdi
Araştırmacı genç gazeteci Tenten farklı yaş gruplarınca çok sevilen bir karakter olmuştur. Özgün adı “Les Aventures de Tintin” olan kahraman ülkemizde Tenten olarak bilinir. Her macerasında farklı bir ülkeyi gezen Ay’a bile çıktı.
Ustası öldü ancak efsane hala devam ediyor
Çizgi roman ustası Herge’nin ölümü ile çizer tarafından yazılan orijinal hikayeler son bulsa da Tenten hala merakla okunan ya da izlenen bir hayali karakter.
1950’li yıllarda ülkemize gelen Tenten ilk olarak daha hikayeleştirilen bir yapıda sunuldu.