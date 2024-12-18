İkonik çizgi karakterler için flaş karar: Telif hakları 2025'te kalkıyor artık kamu malı olacaklar

Her macerasında farklı ülkeyi gezdi

Araştırmacı genç gazeteci Tenten farklı yaş gruplarınca çok sevilen bir karakter olmuştur. Özgün adı “Les Aventures de Tintin” olan kahraman ülkemizde Tenten olarak bilinir. Her macerasında farklı bir ülkeyi gezen Ay’a bile çıktı.