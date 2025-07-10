Ilgaz Dağı'nda havanın ısınmasıyla kar örtüsü yerini rengarenk çiçeklere bıraktı

Bölgede ayı popülasyonunun yoğun olduğunu ancak insanlarla temasın pek görülmediğini anlatan Keleş, şöyle devam etti:

"Onların yaşam alanına müdahale etmediğimizde onlar da bizim karşımıza çıkmıyor. Burada gelirken tavşan gördük. Endemik olarak Ilgaz orkidesi, Ilgaz karanfili, mevsim başında Ilgaz çiğdemi açıyor. Gürgenden başlayarak çama kadar birçok ağaç türü var. Hepsi buranın ayrı güzelliği, ayrı rengi. Ilgaz sadece Kastamonu'nun değil, ülkemizin en kıymetli alanlarından biri. Burayı koruyalım, yaşatalım."