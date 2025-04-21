Ünlü şarkıcı Işın Karaca, son zamanlarda verdiği kilolar ile büyük ilgi topladı. Işın Karaca, değiştirdiği imajıyla da bambaşka birine dönüştü. 6 ayda 25 kilo veren ünlü şarkıcı, zayıflamanın sırrını paylaştı.
Işın Karaca, sadece güçlü sesiyle değil, yeni görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Girne'de konser verdi.
Oldukça zayıfladığı görülen sanatçı, 6 ayda verdiği 25 kilo hakkında konuştu.
"En büyük sırrım..."
Karaca; "Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli. Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş" dedi.
En büyük sırrının fazla yemek yememek olduğunu söyleyen sanatçı, "Yemeyince oluyormuş" şeklinde konuştu.
Voleybol oynayan kızı Mia'nın ilk profesyonel transferini aldığı kendisine hatırlatılan Karaca, "Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. 8 saat okula gidip sonrasında 3 saat antrenman yapıyor. 13 yaşında bir çocuk için çok zor. Siz beni artık tribünde görün. Tam bir tribün annesiyim" dedi.