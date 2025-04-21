"En büyük sırrım..."

Karaca; "Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli. Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş" dedi.