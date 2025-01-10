İstanbul'da kar tarihi yeniden değişti: Sıcaklık 10 derece düşecek! İşte 10-11-12 Ocak meteoroloji hava durumu

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?





Meteoroloji tahminlerine göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyılarında yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bu bölgelerde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.