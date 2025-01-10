Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
İstanbul'da kar tarihi yeniden değişti: Sıcaklık 10 derece düşecek! İşte 10-11-12 Ocak meteoroloji hava durumu

İstanbul'da kar tarihi yeniden değişti: Sıcaklık 10 derece düşecek! İşte 10-11-12 Ocak meteoroloji hava durumu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:5210/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye genelinde farklı bölgelerde etkili olacak hava olayları dikkat çekiyor. Batıda sağanak yağışların görülmesi beklenirken, doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi vatandaşları tedirgin edebilir. Balkanlar'dan gelen soğuk hava, İstanbul ve çevresini etkileyebilir ancak şimdilik İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İşte illere göre ayrıntılı hava durumu...

Meteoroloji, hafta sonu için ardı ardına kar ve sağanak yağış uyarılarında bulundu. Balkanlardan gelen soğuk havanın İstanbul ve çevresini etkilemesi beklenirken, kar yağışının şimdilik İstanbul'a ulaşmayacağı tahmin ediliyor.

Ancak, soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. İşte hafta sonuna dair hava durumu tahminleri ve detaylar…

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?


Meteoroloji tahminlerine göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyılarında yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bu bölgelerde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor


Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şen, 10-11 Ocak tarihlerinde kar yağışının öngörüldüğünü ancak yüksek basınç sistemi nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti. "Balkanlardan gelen soğuk hava yalnızca Trakya bölgesini etkileyecek" dedi.

İstanbul'a kar gelecek mi?


İstanbul hafta sonu boyunca yağmurun etkisi altında olacak. Cumartesi akşamı Trakya’da başlayacak kar yağışı, soğuk hava dalgasının İstanbul’a ulaşamaması nedeniyle sadece bu bölgeyle sınırlı kalacak. Bu durum, İstanbul'daki kar beklentisinin şimdilik rafa kalktığını gösteriyor.

Hava sertleşecek


İstanbul’da hafta ortasında 16-17 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta sonu itibarıyla hızla düşerek yaklaşık 8-9 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Cumartesi akşamı başlayacak olan bu soğuma, pazar günü kendini daha belirgin şekilde hissettirecek. Ancak, kar yağışı beklenmiyor.

Hava durumu detayları:


Cuma günü: Sıcaklık 16-17 derece civarında.

Pazar günü: Sıcaklık 8-9 dereceye kadar düşecek.

Soğuyan hava ile birlikte İstanbul’da yağmur etkili olacak. Kuvvetli yağışların, hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.


Türkiye'nin hava durumu: Bölgelere göre detaylı tahminler;


Marmara


Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde, yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyılarında yoğun yağış görülecek. Ayrıca, bölgede pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor. İstanbul'da ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.


Çanakkale: 18°C, sağanak yağışlı

Edirne: 18°C, yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı










Ege Bölgesi


Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde bulutlanma artacak. İzmir'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde ise hafif buzlanma ve pus etkili olacak.


Afyonkarahisar: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 18°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Manisa: 17°C, parçalı bulutlu



İç Anadolu


İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bölgedeki buzlanma, don, pus ve sis riskine karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.


Ankara: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 8°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz: Sakin ve Az Bulutlu



Batı Karadeniz


Batı Karadeniz’de de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Bolu ve Düzce'de sıcaklıklar 15°C'nin üzerine çıkacak.


Bolu: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 17°C, parçalı ve az bulutlu



Orta ve Doğu Karadeniz


Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ancak bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.


Amasya: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Artvin: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu



Doğu Anadolu


Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak bölgenin genelinde buzlanma, don ve sis etkili olurken, doğu kesimlerde çığ riski devam ediyor.


Erzurum: 1°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: 4°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 3°C, parçalı ve az bulutlu



Güneydoğu Anadolu


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve sakin olacak. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.


Diyarbakır: 13°C, az bulutlu

Gaziantep: 15°C, az bulutlu

Siirt: 12°C, az bulutlu

Şanlıurfa: 16°C, az bulutlu



#meteoroloji
#hava durumu
#kar yağışı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı