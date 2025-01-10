İstanbul'da kar tarihi yeniden değişti: Sıcaklık 10 derece düşecek! İşte 10-11-12 Ocak meteoroloji hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye genelinde farklı bölgelerde etkili olacak hava olayları dikkat çekiyor. Batıda sağanak yağışların görülmesi beklenirken, doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi vatandaşları tedirgin edebilir. Balkanlar'dan gelen soğuk hava, İstanbul ve çevresini etkileyebilir ancak şimdilik İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İşte illere göre ayrıntılı hava durumu...
Meteoroloji, hafta sonu için ardı ardına kar ve sağanak yağış uyarılarında bulundu. Balkanlardan gelen soğuk havanın İstanbul ve çevresini etkilemesi beklenirken, kar yağışının şimdilik İstanbul'a ulaşmayacağı tahmin ediliyor.
Ancak, soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. İşte hafta sonuna dair hava durumu tahminleri ve detaylar…
Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?
Meteoroloji tahminlerine göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyılarında yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bu bölgelerde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şen, 10-11 Ocak tarihlerinde kar yağışının öngörüldüğünü ancak yüksek basınç sistemi nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti. "Balkanlardan gelen soğuk hava yalnızca Trakya bölgesini etkileyecek" dedi.
İstanbul'a kar gelecek mi?
İstanbul hafta sonu boyunca yağmurun etkisi altında olacak. Cumartesi akşamı Trakya’da başlayacak kar yağışı, soğuk hava dalgasının İstanbul’a ulaşamaması nedeniyle sadece bu bölgeyle sınırlı kalacak. Bu durum, İstanbul'daki kar beklentisinin şimdilik rafa kalktığını gösteriyor.
Hava sertleşecek
İstanbul’da hafta ortasında 16-17 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta sonu itibarıyla hızla düşerek yaklaşık 8-9 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Cumartesi akşamı başlayacak olan bu soğuma, pazar günü kendini daha belirgin şekilde hissettirecek. Ancak, kar yağışı beklenmiyor.
Hava durumu detayları:
Cuma günü: Sıcaklık 16-17 derece civarında.
Pazar günü: Sıcaklık 8-9 dereceye kadar düşecek.
Soğuyan hava ile birlikte İstanbul’da yağmur etkili olacak. Kuvvetli yağışların, hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Türkiye'nin hava durumu: Bölgelere göre detaylı tahminler;
Marmara
Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde, yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı kıyılarında yoğun yağış görülecek. Ayrıca, bölgede pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor. İstanbul'da ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Çanakkale: 18°C, sağanak yağışlı
Edirne: 18°C, yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde bulutlanma artacak. İzmir'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde ise hafif buzlanma ve pus etkili olacak.
Afyonkarahisar: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 18°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa: 17°C, parçalı bulutlu
İç Anadolu
İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bölgedeki buzlanma, don, pus ve sis riskine karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
Ankara: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Sakin ve Az Bulutlu
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz’de de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Bolu ve Düzce'de sıcaklıklar 15°C'nin üzerine çıkacak.
Bolu: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ancak bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Artvin: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak bölgenin genelinde buzlanma, don ve sis etkili olurken, doğu kesimlerde çığ riski devam ediyor.
Erzurum: 1°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 4°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 3°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve sakin olacak. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.
Diyarbakır: 13°C, az bulutlu
Gaziantep: 15°C, az bulutlu
Siirt: 12°C, az bulutlu
Şanlıurfa: 16°C, az bulutlu