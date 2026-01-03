Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'da lodos: Üsküdar ve çevresinde etkili oluyor

İstanbul'da lodos: Üsküdar ve çevresinde etkili oluyor

15:413/01/2026, السبت
AA
Sonraki haber

İstanbul’da lodos etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve çevresinde hissedilen kuvvetli rüzgâr, zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#İstanbul
#Üsküdar
#Lodos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Annelik ve babalık izin süreleri ne kadar olacak?