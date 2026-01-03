İstanbul'da lodos: Üsküdar ve çevresinde etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve çevresinde hissedilen kuvvetli rüzgâr, zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
#İstanbul
#Üsküdar
#Lodos
İstanbul’da lodos etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve çevresinde hissedilen kuvvetli rüzgâr, zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.