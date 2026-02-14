İyilik Derneği’nden Gazze’de yetimhane açılışı

GAZZE’DE KALICI PROJELER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Yetimhane projesinin Gazze için bir mihenk taşı olacağını vurgulayan İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, “Rabbimize hamdolsun ki Gazze’de en kırılgan gruplardan birisi olan yetim çocuklarımıza barınacak bir çatı tesis etme memuriyeti bize nasip oldu. Ancak bu sadece bir adımdır. Artık Gazze’de çadırlar, yıkık binalar görmek istemiyoruz. Onun yerine kalıcı eserler üreterek Gazze’nin ayağa kalkması için tüm gücümüzle seferber olmak istiyoruz. İnanıyoruz ki bu proje de bir örneklik teşkil edecek ve kalıcı projeler için bir başlangıç noktası olacaktır” dedi.