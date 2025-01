Kadınlar için tehlike büyüyor: Uzmanlar uyardı ölüm riski erkeklere göre daha fazla

Önlenen ölümlerin sayısı ise, erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 1992'de her bir kadına karşılık 1,6 erkeğe kanser teşhisi konulurken, 2021'de her bir kadında görülen kanser vakasına karşılık yaklaşık 1,1 erkeğe kanser teşhisi konuldu. Kanser Araştırma ve Tedavi Merkezi City of Hope'da çalışan Dr. Stephen Gruber, “İzlenmesi ve takip edilmesi gereken kanserleri tespit etmekte daha iyi bir iş çıkarıyoruz” dedi.