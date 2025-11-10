Kalbi 35 dakika durdu: Soğutma tedavisi ile hayata tutundu

'BEYNİN OKSİJEN TÜKETİMİNİ AZALTIYORUZ'





Hastanın iç vücut ısısını 36 dereceye düşürdüklerini anlatan Prof. Dr. Sarıtaş, şöyle devam etti: "Hastamıza 35 dakika kalp masajı yapılmış. Bu masaj sırasında hastamızın beyni oksijensiz kalabilirdi. Daha sonra kardiyak yetmezliği ve kan pompalaması az olduğu için beyne giden oksijen miktarı da az olabiliyor. Biz sıcaklığı biraz soğuttuğumuzda beynin oksijen tüketimini azaltıyoruz. Beyni korumayı hedefliyoruz. Bu şekilde hasarlar minimal düzeye iniyor. Bunu ilk başta yaptığınızda etkili sonuç alabiliyorsunuz. Ama biraz geciktiğinizde bu sonuç mümkün değil. Beynin etkilenmeyen alanlarını kurtardık. Soğutma tedavisi ile hastanın sıcaklığını normal sıcaklığından birkaç derece aşağıda tutuyoruz. Böylece beyin hücrelerinin yenilenmesine zaman kazandırıyoruz. 35 dakika gibi yüksek bir kalp masajı süresi var. Üç, dört dakikada beyne oksijen gitmezse beyin hücreleri ölebiliyor. Kalp masajını yapanların da başarısı var. İlginç şekilde aynı dönemde yoğun bakımda üç hasta denk geldi. Üçüne de aynı anda müdahale ettik ve üçü de mekanik ventilasyon ve oksijen desteğinde değil. Hepsi konuşur vaziyette."