Kanalizasyon çalışmasında tesadüfen keşfedildi: Altından tam bin yıllık gizem çıktı

Hollanda’da kanalizasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan dev ahşap parça, arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı. Uzmanlar, kalıntının Orta Çağ dönemine ait büyük bir ticaret gemisinin parçası olabileceğini değerlendirirken, keşfin Avrupa deniz ticareti tarihine ışık tutabileceği belirtiliyor.
Hollanda’nın Utrecht eyaletine bağlı Wijk bij Duurstede kasabasında yürütülen altyapı çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşif ortaya çıkarıldı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları esnasında bulunan büyük ahşap parçanın, Avrupa’nın erken dönem ticaret ağlarında kullanılan bir gemiye ait olabileceği değerlendiriliyor.
The Sun'da yer alan habere göre; Keşif, bölgede sürdürülen kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı çalışmaları sırasında gerçekleşti. Toprak altından çıkarılan işlenmiş ahşap parça, bölgede gönüllü olarak görev yapan amatör arkeolog Danny van Basten'in dikkatini çekti. İlk incelemelerin ardından uzman ekipler olay yerine çağrılarak detaylı çalışma başlatıldı.
Geniş çaplı analiz çalışmaları başlatıldı
Yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre kalınlığında olduğu belirtilen ahşap parçada yer alan kesim izleri, oyuklar ve şekillendirme detayları, bunun bir geminin taşıyıcı iskeletine ait olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, kalıntının hangi döneme ait olduğunu belirlemek amacıyla kapsamlı analizler yürütüyor.
Buluntunun ortaya çıkarıldığı bölge, bir zamanlar Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen antik Dorestad yerleşiminin bulunduğu alanda yer alıyor. 7'nci ve 9'uncu yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olan Dorestad, Ren Nehri üzerinden Almanya, İngiltere, İskandinavya ve Kuzey Denizi çevresindeki ticaret ağlarını birbirine bağlıyordu.
Uzman ekipler tarafından özel yöntemlerle çıkarılan ahşap parçanın zarar görmemesi için koruma altına alındığı açıklandı. Yapılacak analizlerle kalıntının hangi gemiye ait olduğu, ne amaçla kullanıldığı ve hangi dönemde üretildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.