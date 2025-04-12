Dışarıdan gelen misafirlerimiz özellikle bölgeye has yöresel bir yemek olduğu için merakla bu lezzeti deniyor. Karalahanayı büyüklerimiz ve orta yaş insanlarımız severek tüketiyor ama gençlerimiz hazır yemekleri daha fazla tercih ediyor. Hazır yemekler çok revaçta olduğu için bizim geleneksel lezzetlerimizi pek tercih etmiyor" ifadelerini kullandı.