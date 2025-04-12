Rize'ye has coğrafi işaretli etli karalahana sarması yiyenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor.
Rize'nin coğrafi işaretli ürünleri karalahana sarmasının da literatüre girmesi ile 17'ye yükseldi. 2024 yılında coğrafi işaret kazanması ile Rize mutfağının zenginliğini bir kez daha göstermesine sebep olan karalahana sarması, yerli halkın yanı sıra dışarıdan Rize'ye gelen vatandaşlar tarafından da oldukça fazla tüketiliyor.
Deneyenin bir daha istemesiyle başlayan serüven tencerenin dibinde son buluyor. Yemesi zevkli ve keyifli olsa da etli karalahana sarmasının yapılış süreci yapanı biraz yoruyor. Dakikalar içinde tüketilen tencere, saatlerce süren hazırlıklar neticesinde sofraya kadar geliyor.
Taze alınan karalahanalar ilk etapta su da kaynatılıyor. Bu esnada lahananın iç harcı hazırlanıyor. Sonrasında baharatı da eklenen iç harç kaynatılmış karalahana yaprakları ile sarılıyor. Bir tencerenin içerisine nizami olarak dizilen sarmalar pişirilmeye bırakılıyor. Son olarak piştikten sonra servis etmeye hazır olan sarmalar yanında yoğurt ve mısır ekmeği ile birlikte servis ediliyor.
"Satır eti kullanarak yapardı büyüklerimiz"
Zamana ayak uydurabilmek adına geçmiş dönemlerde yapılan etli sarmalara nazaran iç hamurunda biraz güncellemeler yapıldığını ancak bu güncellemeler yapılırken tadının değişmemesine de dikkat edildiğini ifade eden Necibe Oflu "Karalahanadan çeşitli yemekler yapılıyor bunlar çorba, haşlama, sarma ve karalahana vurmasıdır. Karalahana sarması eskiden sobaların üzerinde pişerdi. Artık ocaklarda bakır tencerelerde kolaylıkla pişirebiliyoruz...
Kaburga kemiğinin üzerine dizerdik sarmaları, lezzet katardık. Fakat şimdilerde kaburga her damak tadına uygun olmadığı için kullanmıyoruz. Satır eti kullanarak yapardı büyüklerimiz, şimdi ise günümüze uyarlayıp yeni nesle hitap etmesi için kıyma kullanıyoruz. Zamana ayak uydurmak adına özünü değiştirmeden içinde bazı değişiklikler yaparak bu lezzeti tüm dünyaya tanıtıyoruz" dedi.
"Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz"
Rize dışından gelen vatandaşların merakla karalahana sarmasını denediğini ve sonrasında çok sevdiğini dile getiren Oflu "Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince topluma güncel bir şekilde uyarlayıp yöresel lezzetlerimizi bıkmadan, usanmadan ayakta tutmaya çalışıyor ve herkese tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimiz çok beğenerek bu lezzeti tüketiyor...
Dışarıdan gelen misafirlerimiz özellikle bölgeye has yöresel bir yemek olduğu için merakla bu lezzeti deniyor. Karalahanayı büyüklerimiz ve orta yaş insanlarımız severek tüketiyor ama gençlerimiz hazır yemekleri daha fazla tercih ediyor. Hazır yemekler çok revaçta olduğu için bizim geleneksel lezzetlerimizi pek tercih etmiyor" ifadelerini kullandı.