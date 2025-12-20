Kayak keyfi başlayan Erciyes'te sezon resmen açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezonun resmi açılışı gerçekleştirildi. Perşembe günü açılan Tekir Kapı 13 numaralı pistin ardından, bugün de Develi ve Hacılar Kapı'da bazı pistler kayakseverleri ağırlamaya başladı. Kayakseverler, ilk hafta sonu olmasına rağmen pistleri doldurdu. Çocuklarıyla kayak merkezine gelen bazı vatandaşlar ise kızak alanında keyifli anlar yaşadı.

1 /17

2 /17

3 /17

4 /17

5 /17

6 /17

7 /17

8 /17

9 /17

10 /17

11 /17

12 /17

13 /17

14 /17

15 /17

16 /17