Kayalıklarda mahsur kalan keçiler JAK timi tarafından kurtarıldı

Erzincan’da zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyon, JAK ve AFAD ekiplerinin başarılı müdahalesiyle tamamlandı.
Erzincan’ın Merkez ilçesine bağlı Çağlayan Beldesi Kalecik köyü kırsalında E.S. isimli vatandaş, otlattığı 10 adet küçükbaş hayvanının sarp kayalıklara çıkarak mahsur kaldığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen koordineli bir şekilde çalışarak ileri dağcılık teknikleriyle kayalıklara ulaştı.
Gerçekleştirilen titiz operasyon sonucunda kayalıklarda mahsur kalan keçiler canlı olarak kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Vatandaş E.S., hızlı ve özverili çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.