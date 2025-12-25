Kazakistan'daki bir müzede yer alan buluntunun Oğuzlar'a ait yazıt olduğu belirlendi: Okurken çok zorlandık





Müzedeki bir buluntu üzerinde tek satırlık bir yazı ile damga benzeri bir işaretin bulunduğunu fark eden Erkoç, yaptığı kapsamlı literatür taraması sonucunda yazıtın daha önce herhangi bir akademik çalışmaya konu edilmediğini belirledi.





Uzmanlardan da destek alan Erkoç, söz konusu buluntundaki yazının "Oğuzca" olduğunu tespit etti.