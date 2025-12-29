Yeni Şafak
Kimse yüzüne bile bakmıyordu boş tarlaya ektiler: Şimdi siparişe yetişilmiyor

15:2029/12/2025, Pazartesi
Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi (TAB-KOOP), Ankara’da yetiştirdiği "aynısefa" çiçeğini kullanarak ürettiği kozmetik ürünleri uluslararası pazarlara sunmayı hedefliyor. Kooperatif Başkanı Pınar Ayhan, Elmadağ’daki küçük üretim alanlarında başladıkları çalışmanın, aynısefa bitkisinin şifalı özelliklerini keşfetmelerine yol açtığını belirtti.

5 yıl önce kurulan kooperatif ile Elmadağ Belediyesinin işbirliğinde, ilçede yıllarca ekilmeyen tarla, aynısefa bahçesine dönüştürüldü. Burada yetiştirilen bitkilerden yararlanılarak hazırlanan 6 kozmetik ürünü çevrim içi ortamlarda satışa sunuldu.

"Elmadağ'da küçük bir alanda üretmeyi başardık"


Kooperatif yetkilileri, elde ettiği ürünlerle kozmetik sektörü markası oluşturmayı hedeflemelerinin yanında ihracatı da kendilerine amaç olarak belirledi.


TAB-KOOP Başkanı Pınar Ayhan, kooperatifin tarım ve üretime katkı amacıyla kurulduğunu söyledi.


Bu hedefle Ankara'da aynısefa çiçeğini yetiştirmeye başladıklarını belirten Ayhan, "Elmadağ'da küçük bir alanda üretmeyi başardık. Bu ürünün bir çıktısı olmasını istedik. Araştırmaya başladıkça, aynısefa bitkisinin şifalı olduğunu öğrendik. Ciltte de bu ürünün faydalı olacağını düşünerek farklı kozmetik ürünler hazırlamaya başladık. En büyük amacımız, ülkemizden dünyaya yayılabilecek bir marka oluşturmak." dedi.



Ayhan, kooperatifçiliğin, ekonomilerin sağlıklı şekilde ayakta kalabilmesi için önemli bir sistem olduğunu vurguladı.

"Ürünler ilerleyen zamanlarda çeşitlenecek"


Kooperatif Başkan Yardımcısı Seren Beyza Kılıç da elde ettikleri ürünler ve ihracat hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Ankara'ya ve ülkeye bir marka kazandırmak istediklerinin altını çizen Kılıç, aynısefa çiçeğinden kolajen ve nemlendirici krem, yüz yıkama jeli, Somon DNA ile saç bakım serumu ve şampuan ürettiklerini dile getirdi.



Kılıç, bu ürünleri ilerleyen zamanlarda çeşitlendirmeyi planladıklarını anlatarak, "Amerika, Çin, Rusya ve Güney Kore'yle ihracat için görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu pazarlara girmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kozmetikte yabancı markaların öne çıktığına, pek çok ürünün fahiş fiyatlarla satıldığına işaret eden Kılıç, vatandaşın hem cildini hem de ekonomik durumunu düşünerek üretim yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

