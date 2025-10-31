Kışın faturalarınızı düşüren ev bitkileri: Isı kaybını yüzde 15’e kadar azaltıyor

Bitkileri doğru konumlandırmak önemli





Uzmanlar, bitkilerin pencere ve balkon gibi ısı kaybının yüksek olduğu alanlara yerleştirilmesini öneriyor. Bu sayede soğuk hava akımları engelleniyor ve odanın genel sıcaklığı daha sabit kalıyor. Doğru konumlandırılan bitkiler, ortamda doğal nem dengesi oluşturarak ısı kaybını %15’e kadar azaltabiliyor; bu da doğrudan elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıyor.



