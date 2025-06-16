Köy çocuklarının hayali gerçek oldu: Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi





Etkinliğin amacı hakkında bilgi veren okul öğretmenlerinden Merve Baran, şu ifadeleri kullandı:





"Burada bir şenliğimiz var. Bu şenliğin amacı, çocuklarımızın daha önce hiç uçurtma ile tanışmamış olmalarıydı. Derslerde anlattığımız hikâyelerde sık sık ‘Öğretmenim uçurtma nasıl bir şey? Biz de uçmak istiyoruz, böyle bir şey yapabilir miyiz?' dediler. Biz de bu hayali gerçekleştirmek istedik. Hayırseverlerimizin desteğiyle uçurtmalar sağlandı. Kardeş okulumuz Yapılı İlkokulu ile birlikte öğrencilerimiz bu deneyimi yaşadı. Çok keyif aldılar, birlikte uçurtma uçurdular. Umarım bu anıyı hayatları boyunca unutmazlar."