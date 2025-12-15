Yeni Şafak
Kozan’da pırasa hasadı başladı 20-22 liradan alıcı buluyor: 'Hasadı zor kokusu bir hafta üstümüzden çıkmıyor'

10:3315/12/2025, Pazartesi
IHA
Kozan ilçesinde yetiştirilen pırasada hasat dönemi başladı. Yaklaşık 150 dönüm arazide üretimi yapılan üründe dönümde 5-6 ton rekolte elde ediliyor. Pırasanın bu yıl tarlada kilogram fiyatı 20-22 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler geçen yıla oranla fiyatların düştüğünü belirtti.

Bulduklu Mahallesi’nde 10 dönüm alanda pırasa üretimi yapan Canan Can, bu yıl ilk kez pırasa ektiğini belirterek, "10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL’den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL’den alıcı buluyor. Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız" dedi.


Tarlada çalışan işçilerden Musa Tilki ise pırasa hasadının zahmetli olduğuna dikkat çekerek, "Pırasa hasadı zor. Kokusu bir hafta üzerimizden çıkmıyor. Hasadı zor ama bu yıl işçilik ücretleri düşük. Çalışmak zor değil ama hayat şartları zor" diye konuştu.


