Kozan’da pırasa hasadı başladı 20-22 liradan alıcı buluyor: 'Hasadı zor kokusu bir hafta üstümüzden çıkmıyor'

Bulduklu Mahallesi’nde 10 dönüm alanda pırasa üretimi yapan Canan Can, bu yıl ilk kez pırasa ektiğini belirterek, "10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL’den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL’den alıcı buluyor. Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız" dedi.



