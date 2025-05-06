Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Küçükçekmece D-100 Karayolunda kaza: 2 yaralı

Küçükçekmece D-100 Karayolunda kaza: 2 yaralı

15:066/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
<p>Kaza, D-100 Karayolu Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkinde Sefaköy istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, D-100 Karayolu Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkinde Sefaköy istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Küçükçekmece'de çekicinin çarptığı kamyonet refüjü aşıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

34 HSR 64 plakalı araç çekicisi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü önünde ilerleyen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 34 UB 7331 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet önce refüje aştı ardından da yan yola geçip devrildi.

Kazada araçta bulunan Mehmet Aydoğdu ve Kerem Aydoğdu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mehmet Aydoğdu ve Kerem Aydoğdu'yu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Sefaköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. 

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Küçükçekmece
#D-100 Karayolu
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karneler ne zaman dağıtılacak? MEB takvimi ile okullarda karne günü tarihi 2025