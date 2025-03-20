Gazeteci Birsen Altuntaş, bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen Osman Sınav'ın 69 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Sınav, Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi sevilen dizilerin yönetmenliğini yapmıştı.
Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında vefat etti.
Haberi Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından "Osman Sınav'ı kaybettik, kanser tedavisi görüyordu..." diyerek duyurdu.
Osman Sınav kimdir?
1956'da dünyaya geldi Türk yapımcı, yönetmen ve senaristtir. Özellikle "Deli Yürek" ve "Kurtlar Vadisi" gibi kült dizilerle tanınmıştır. Sinema ve televizyon dünyasında aksiyon ve dramatik yapımlara getirdiği farklı bakış açısıyla büyük bir etki bırakmıştır.
Kariyeri ve Çıkışı
1956 yılında Burdur’da doğan Osman Sınav, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) eğitim aldı. Kariyerine reklam filmleri çekerek başladı ve kısa sürede televizyon dizilerine yöneldi.
1990’lı yıllarda "Süper Baba" gibi dizilerle televizyon dünyasında kendini kanıtladı. Ancak asıl büyük çıkışını 1998’de başlayan "Deli Yürek" dizisiyle yaptı. Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer aldı ve kısa sürede büyük bir fenomen haline geldi.
Kurtlar Vadisi ve Sonrası
Osman Sınav, "Kurtlar Vadisi" dizisinin yaratıcısı ve ilk yönetmenidir. 2003 yılında başlayan dizi, Türkiye’de aksiyon ve politik temalı yapımların öncüsü oldu. Ancak Sınav, dizinin ilerleyen süreçlerinde projeden ayrıldı.
Daha sonra "Pars: Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikâye", "Sakarya Fırat", "İsimsizler" gibi yapımlarla kariyerine devam etti. Türk televizyon ve sinemasına önemli katkılarda bulunan Sınav, aksiyon ve mafya temalı dizilere derinlik kazandırmasıyla bilinir.