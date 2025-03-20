Osman Sınav kimdir?

1956'da dünyaya geldi Türk yapımcı, yönetmen ve senaristtir. Özellikle "Deli Yürek" ve "Kurtlar Vadisi" gibi kült dizilerle tanınmıştır. Sinema ve televizyon dünyasında aksiyon ve dramatik yapımlara getirdiği farklı bakış açısıyla büyük bir etki bırakmıştır.