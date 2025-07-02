Kurtlar Vadisi Pusu, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Karadayı, Cesur Yürek, Arıza ve Kanunsuz Topraklar gibi pek çok başarılı yapımda rol alan tiyatro ve dizi oyuncusu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.

1 /5 Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Cevat Akarsu' karakteriyle hafızalara kazınan Taşpınar'ın ölüm haberini menajeri Temmuz Karikutal duyurdu. Karikutal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

2 /5 Uzun süre tedavi görmüştü

Şekip Taşpınar, 2023 yılında yaşadığı alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun bir süre tedavi görmüştü. Son zamanlarda ekranlardan uzak kalan oyuncu, sevenlerini üzüntüye boğdu.

3 /5 Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, sosyal medya hesabından son paylaşımını 9 Mayıs'ta yapmıştı.

Taşpınar, "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU " notunu düşmüştü.

4 /5 MEHMET ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.