Kurtlar Vadisi Pusu, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Karadayı, Cesur Yürek, Arıza ve Kanunsuz Topraklar gibi pek çok başarılı yapımda rol alan tiyatro ve dizi oyuncusu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Cevat Akarsu' karakteriyle hafızalara kazınan Taşpınar'ın ölüm haberini menajeri Temmuz Karikutal duyurdu. Karikutal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Uzun süre tedavi görmüştü
Şekip Taşpınar, 2023 yılında yaşadığı alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun bir süre tedavi görmüştü. Son zamanlarda ekranlardan uzak kalan oyuncu, sevenlerini üzüntüye boğdu.
Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, sosyal medya hesabından son paylaşımını 9 Mayıs'ta yapmıştı.
Taşpınar, "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU " notunu düşmüştü.
MEHMET ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?
Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.