Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'dan bomba itiraf: 'Kurtlar Vadisi ahiret...'

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı ve Çakır'ın eşi Nesrin'i oynayan İpek Tenolcay, konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süredir tiyatro sahnelerinde olan ünlü oyuncunun "Kurtlar Vadisi" yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

Bir dönem milyonları ekran başına kilitleyen Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından "Kurtlar Vadisi", yıllar geçse de hafızalarda tazeliğini koruyor.

Özgün senaryosuyla bir fenomene dönüşen başarılı yapımı, özel kılan en önemli detay ise birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren yıldız oyuncu kadrosuydu.

"Aslan Bey", "Karahanlı", "Çakır", "Pala", "Tombalacı", "Testere" ve "Kılıç" gibi nice karakteri ekranlara taşıyan dizide Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı "Nesrin" karakteri de izleyenlerin favorileri arasındaydı.

"Nesrin" karakterini oynayan İpek Tenolcay, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk oldu ve Kurtlar Vadisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BANA HALA NESRİN DİYEREK SESLENİYORLAR"

İnsanların kendisine hala 'Nesrin' diye seslendiğini söyleyen 55 yaşındaki Tenolcay, şöyle konuştu:

"Nesrin'in en çok sevilme sebebi sanırım hep dik bir kadın olması, başını eğmeme hali en çok sevdiren hal oldu"

KURTLAR VADİSİ YORUMU OLAY OLDU

"Bana şey diyorlar işte Kurtlar Vadisi yeniden çekilse hani düşünür müsünüz?" diyerek sözlerini sürdüren Tenolcay, "Dedim ki bu saatten sonra ancak Kurtlar Vadisi ahiret çekebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

#Kurtlar Vadisi
#İpek Tenolcay
#Sosyal Medya
