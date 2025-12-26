Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu'suydu: Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin efsane yapımı 'Kurtlar Vadisi'nde oynadığı "Samuel Vanunu" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Nişan Şirinyan, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Usta oyuncunun son halini görenler ''Yıllar su gibi akıp gidiyor, görsem tanımam'' yorumunda bulundu.
Türk televizyonlarının en sevilen yapımları arasında ilk sıralara yerleşen "Kurtlar Vadisi", yıllar geçse de etkini hiç kaybetmedi.
Her bölümüyle olay olan başarılı yapım, hem senaryosu hem de oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topladı.
SAMUEL VANUNU KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Özellikle dizideki yıldız isimlerin yıllar içindeki değişimi, son dönemlerde sık sık gündeme gelirken unutulmaz yapımda "Samuel Vanunu" karakterini oynayan Nişan Şirinyan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Şimdilerde 67 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali, sosyal medyaya damga vurdu. Yaşlandığı gözlerden kaçmayan ünlü oyuncunun değişimine çok sayıda "Zaman su gibi geçiyor", "Samuel olduğunu anlamazdım", "Az izlemedik, yıllar acımamış" şeklinde yorumlar yağdı.