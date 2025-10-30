Kuruluş Orhan'a dev transfer: Performansıyla izleyicilerin dikkatini üzerine çekti

Merakla beklenen yapım Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden gündem olmayı başardı. Dizide Bizans’ın önemli komutanlarından Flavius karakterini üstlenen başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, performansıyla izleyicilerin dikkatini üzerine çekti. Peki, ekranların sevilen ismi Şükrü Özyıldız aslında kimdir?
Yer aldığı birbirinden farklı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Şükrü Özyıldız, hem televizyon hem de dijital platformlarda dikkat çekmeyi başardı ve dikkat çekmeye de devam ediyor.
Oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana birbirinden eşsiz, farklı roller üstlenen Şükrü Özyıldız, son dönemdeki yapımlarıyla yeniden gündemde. Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız rolüyle gündeme gelmişti. Peki, Şükrü Özyıldız kimdir? İşte detaylar…
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?KAÇ YAŞINDA?
18 Şubat 1988 İzmir doğumlu olan, aslen Rize kökenli Şükrü Özyıldız, 2025 itibarıyla 37 yaşındadır. Annesi Rum, babası ise Karadenizlidir. Şükrü Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde kısa bir süre okuduktan sonra Ege Üniversitesi İşletme bölümüne geçti ve burada eğitimine devam etti.
Öğrencilik yıllarında Erasmus programıyla Portekiz’e giderek tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başladı. Türkiye’ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Derin Sular dizisiyle geçti. Ardından Benim Hala Umudum Var, Tatlı Küçük Yalancılar, Çoban Yıldızı, Şeref Meselesi ve Çalıkuşu gibi yapımlarda rol aldı. Netflix yapımı Aşk Taktikleri film serisiyle dijital platform izleyicisinin de ilgisini çeken oyuncu, son olarak Ruhun Duymaz ve Zamanın Kapıları dizileriyle gündeme gelmiştir.
KURULUŞ ORHAN’IN KİMDİR?
Reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı birbirinden değerli usta oyuncularla yeni sezona en çok konuşulacak dizilerden biri olacağı düşünülüyor yayınladığı ikinci tanıtımıyla olay yarattı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait ve yönetmenliğini Bülent İşbilen’in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyle 29 Ekim Çarşamba günü buluşması planlanıyor. Yeni sezonun tanıtımlarıyla birlikte dikkat şeker isimlerden biri de Flavius karakterini canlandıracak Şükrü Özyıldız oldu.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ’DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA
“Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!”
Yakında ATV ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Flavius’u Şükrü Özyıldız, dizi ve canlandırdığı Bizanslı komutan Flavius karakteriyle ilgili Bozdağ Film açıklamalarda bulundu. Dizide Flavius karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu, birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu. Şükrü Özyıldız, 29 Ekim’de çıkacak Kuruluş Orhan’ın yeni sezonu için, “Yeni sezon için izleyici çok heyecanlanmalı.” diyerek ifade etti. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, “Özellikle ok tarafında çok rahatmışım, kendimde yeni bir özellik keşfettim.” açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandıracağı karakterle ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız, “Osmanlı’nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman.” sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını, “Yeni dönem için izleyicilerimizin çok heyecanlanması lazım.” sözleriyle noktaladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen’in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikayesiyle ATV ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.
TARİHTE FLAVİUS KİM?
Flavius Josephus, Kudüs’te Kohen ailesine doğdu. Kendi anlatımına göre, 14 yaşına geldiğinde Yahudi hukuku konularında yüksek rahipler tarafından danışılan, erken olgunlaşmış bir gençti. 16 yaşındayken bir münzevi ile birlikte çölde üç yıllık bir yolculuğa çıktı. İsa döneminde Judea’da ortaya çıkan çileci Yahudi mezheplerinden Bannus mezhebinin üyesiydi. Kudüs’e döndükten sonra Ferisiler, onun daha sonra hayati önem taşıyacak iş birliğini anlayamamışlardı.
Romalı Yahudi Ferisiler çoğunlukla dindar Yahudilerdi ve Tevrat’ın sıkı bir şekilde uygulanmasına bağlıydı. Ancak siyasi olarak Ferisiler, askeri vatansever Zelotlar gibi mezheplerin yoğun Yahudi milliyetçiliğine sempati duymuyordu ve Yahudiler dini bağımsızlıklarını koruyabildikleri takdirde Roma yönetimine boyun eğmeye istekliydiler. MS 64’te Josephus, başkentte tutuklu bulunan tanıdığı bir dizi Yahudi hahamın serbest bırakılmasını sağlamak için Roma’ya bir elçi olarak gönderildi. Orada, İmparator Neron’un ikinci karısı Poppaea Sabina’nın cömert iyiliği sayesinde görevini başarıyla tamamladı. Josephus, ziyareti sırasında Roma’nın kültürü ve gelişmişliğinden, özellikle askeri gücünden çok etkilendi.