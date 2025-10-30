Kuruluş Orhan'a dev transfer: Performansıyla izleyicilerin dikkatini üzerine çekti

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ’DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

“Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!”

Yakında ATV ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Flavius’u Şükrü Özyıldız, dizi ve canlandırdığı Bizanslı komutan Flavius karakteriyle ilgili Bozdağ Film açıklamalarda bulundu. Dizide Flavius karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu, birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu. Şükrü Özyıldız, 29 Ekim’de çıkacak Kuruluş Orhan’ın yeni sezonu için, “Yeni sezon için izleyici çok heyecanlanmalı.” diyerek ifade etti. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, “Özellikle ok tarafında çok rahatmışım, kendimde yeni bir özellik keşfettim.” açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandıracağı karakterle ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız, “Osmanlı’nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman.” sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını, “Yeni dönem için izleyicilerimizin çok heyecanlanması lazım.” sözleriyle noktaladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen’in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikayesiyle ATV ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.



