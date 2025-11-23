Lübnan'da doğa bilincine dikkati çekmek binlerce pet şişeden dev sedir ağacı yapıldı

Gönüllülerden oluşan bir ekiple çalışan Lübnanlı çevre aktivisti Caroline Chabtini, geri dönüşüm, doğa bilinci ve pet şişelerin çevreye verdiği zararları dikkati çekmek amacıyla Lübnan'ın kuzeyindeki Şimal iline bağlı Amioun beldesinde 450 bin yeşil renkli plastik şişe kullanarak 10 metrelik Lübnan'ın en önemli milli sembolü haline gelen sedir ağacı yaptı.

1 /12 Gönüllülerden oluşan bir ekiple çalışan Lübnanlı çevre aktivisti Caroline Chabtini, geri dönüşüm, doğa bilinci ve pet şişelerin çevreye verdiği zararları dikkati çekmek amacıyla Lübnan'ın kuzeyindeki Şimal iline bağlı Amioun beldesinde 450 bin yeşil renkli plastik şişe kullanarak 10 metrelik Lübnan'ın en önemli milli sembolü haline gelen sedir ağacı yaptı.

2 /12 Chabtini, plastik şişelerden en büyük ağaç yaparak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı.

3 /12

4 /12

5 /12

6 /12

7 /12

8 /12

9 /12

10 /12

11 /12