Kurt, eşeğinin, hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Benim gözüm, kulağım eşek oldu. Eşek olmasa bir yere gidemezdim. Eşeği alıştırdık. Önce bir çocuk buldum. O çocuk bir ay götürüp getirdi, sonra eşek kendi öğrenip beni taşımaya başladı. Eşek yolları öğrendi. Bazen köpekler eşeklere dalıyor, eşek kaçarken beni düşürüyor. Omuzlarım acıyor." diye konuştu.



