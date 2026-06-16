Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:





"Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz."