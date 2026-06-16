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Tıp tarihinde bir ilk: Türkiye’den dünyada ses getiren 8’li çapraz karaciğer nakli

Tıp tarihinde bir ilk: Türkiye’den dünyada ses getiren 8’li çapraz karaciğer nakli

07:4116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
DHA
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde dünyada bir ilke daha imza atıldığını, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdığını duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hekimleriyle gurur duyduklarını belirtti.


"İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı." ifadelerini kullanan Memişoğlu, Türkiye'nin, İnönü Üniversitesinde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:


"Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz."

#Malatya
#Karaciğer nakli
#Kemal Memişoğlu
#Sezai Yılmaz
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