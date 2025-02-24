Masalsı bir gece: Karla kaplanan Kapadokya şehir ışıklarıyla görüntülendi

Kar altındaki peribacalarının akşam saatlerinde kent ışıklarıyla farklı görüntü sunduğunu anlatan Ahmet Yasin Binicoğlu ise "Burada çok güzel bir manzara var. Biz de fotoğraflıyoruz. Yazın ailemle gelmiştim güzeldi, kışın beyaz örtüyle çok daha güzel görünüyor. Herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.







