İstanbul'un fethiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan TRT1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Mehmed: Fetihler Sultanı, ikinci sezon finaline yaklaşırken, oyuncu kadrosundaki sürpriz ayrılıklar ve yeni transferlerle dikkat çekiyor. Peki, yeni sezonda diziye kim veda edecek? Bu kez senaryosuyla değil, kadrosundaki değişimle gündeme geldi.

1 /6 TRT 1'in Salı akşamlarına damga vuran Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, bu kez senaryosuyla değil, kadrosundaki flaş değişimlerle konuşuluyor.

2 /6 Osmanlı Devleti'nin en parlak zaferlerinden birini konu alan dizi 10 Haziran’da sezon finali yapacak. Miray Yapım'a 3. sezon için onay çıktı.

3 /6 Üçüncü sezon için onay çıktı Sürpriz ayrılıklar ve yeni transferlerle dizinin ikinci sezonu heyecanla devam ederken, üçüncü sezon için meraklı bekleyiş başladı.

4 /6 Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonda hangi oyuncu veda edecek?

5 /6 Mehmed: Fetihler Sultanı'na veda ediyor Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çandarlı’ya hayat veren Selim Bayraktar hikâyesi bittiği için diziye veda edecek.

