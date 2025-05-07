İstanbul'un fethiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan TRT1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Mehmed: Fetihler Sultanı, ikinci sezon finaline yaklaşırken, oyuncu kadrosundaki sürpriz ayrılıklar ve yeni transferlerle dikkat çekiyor. Peki, yeni sezonda diziye kim veda edecek? Bu kez senaryosuyla değil, kadrosundaki değişimle gündeme geldi.
TRT 1'in Salı akşamlarına damga vuran Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, bu kez senaryosuyla değil, kadrosundaki flaş değişimlerle konuşuluyor.
Osmanlı Devleti'nin en parlak zaferlerinden birini konu alan dizi 10 Haziran’da sezon finali yapacak. Miray Yapım'a 3. sezon için onay çıktı.
Üçüncü sezon için onay çıktı
Sürpriz ayrılıklar ve yeni transferlerle dizinin ikinci sezonu heyecanla devam ederken, üçüncü sezon için meraklı bekleyiş başladı.
Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonda hangi oyuncu veda edecek?
Mehmed: Fetihler Sultanı'na veda ediyor
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çandarlı’ya hayat veren Selim Bayraktar hikâyesi bittiği için diziye veda edecek.
Selim Bayraktar kimdir?
Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak’ın çok kültürlü yapısıyla bilinen Kerkük şehrinde dünyaya geldi. Babası Türk, annesi ise Kerküklüdür.
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.
Selim Bayraktar’ın televizyon dünyasına ilk adımı 2006 yılında atıldı. “Köprü” adlı dizide 'Erdal' karakteri ile ekran yolculuğu başladı. “Bir Bulut Olsam”, “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok yapımda yer aldı.