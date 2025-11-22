Mehmet Ali Erbil’den kötü haber: Dünyada nadir görülen rahatsızlığı yeniden tetiklendi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber geldi. Erbil’in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksetmesi sebebiyle evinde aniden fenalaştığı öğrenildi. İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu!
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil, özellikle kendisinden 40 yaş daha küçük olan Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.
Ünlü sunucu ve şovmenin kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 21 Kasım 2025 gecesi evinde aniden rahatsızlanan ünlü şovmene evinde ilk müdahale yapıldı.
Doktorların yaptığı kontroller sonucunda Erbil’in durumunun stabil ve iyi olduğu aktarıldı.
KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?
Kaçış sendromu (Kapiller Kaçak Sendromu / Clarkson Hastalığı), oldukça nadiren görülen, zaman zaman hayati tehlike oluşturabilen bir hastalıktır.
Bu sendromda, vücuttaki kılcal damarlar (kapillerler) aniden genişler ve damar içindeki sıvı ile proteinler damar dışına, çevre dokulara sızar. Bu durum, vücutta hızlı sıvı kaybına ve dolaşım sisteminde ciddi dengesizliklere yol açar.