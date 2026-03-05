Yeni Şafak
Meslek Fabrikası ile yurt dışında kariyer kapısı: İşte İzmir'den Avrupa'ya uzanan başarı hikayesi

22:315/03/2026, Perşembe
IHA
Hollanda’ya yerleşmek üzereyken pastacılık kursunu katılan Özgür Karasar, buradan başarıyla mezun olduktan sonra Hollanda’nın Rotterdam kentinde, özellikle cheesecake ve San Sebastian tatlılarıyla ünlü bir pastanede iş sahibi oldu.

Belediyenin Meslek Fabrikası, İzmirli kadınları ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirerek onlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Verilen eğitimler yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da kadınların hayatına dokunuyor. Meslek Fabrikası kurslarıyla koluna altın bileziği takanlardan biri de Özgür Karasar oldu. 

 Hollanda’nın Rotterdam kentine yerleşme hazırlığı yapan Karasar, orada çalışabilmek için bir meslek edinmeye karar verdi. Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitimle pasta yapımının inceliklerini öğrenen Karasar, şimdi bu birikimini Hollanda’da profesyonel bir mutfakta sergiliyor.

"Bir günlük deneme ile işe alındım"


Pastacılıkla ilgili püf noktalarını öğrenmesi sayesinde marka bir pastanede çalışmaya başladığını belirten Karasar, "Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane. Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir’den Hollanda’ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz" dedi.

