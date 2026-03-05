Meslek Fabrikası ile yurt dışında kariyer kapısı: İşte İzmir'den Avrupa'ya uzanan başarı hikayesi

"Bir günlük deneme ile işe alındım"





Pastacılıkla ilgili püf noktalarını öğrenmesi sayesinde marka bir pastanede çalışmaya başladığını belirten Karasar, "Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane. Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir’den Hollanda’ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz" dedi.