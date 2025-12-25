Minik Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu: 'Oğlum sağlıklı bir şekilde geldi yatalak oldu'

Ameliyata girdikten kısa süre sonra eşimi arayıp, ‘Oğlunuz yoğun bakımda’ dediler. Oğlumu entübe etmişler. Ben oğlumu o halde görünce şok oldum. Hiçbir hastalığı, engeli yoktu. Şu an bakıma muhtaç bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Oğlumu buraya sağlıklı bir şekilde getirdim. Ama şu an yatalak, hiçbir tepki yok, beni tanımıyor. Öylece yatıyor ve acı çekiyor. Oğlum gözümün önünde eriyor. Ben şehit kardeşiyim. Ağabeyim bu millet için canını verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, aile yılıymış ama benim ailemi mahvettiler. İhmal varsa tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.