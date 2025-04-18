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Murat Kekilli'nin Gazze ve Doğu Türkistan desteği sonrası linç yemesi sanatçıyı çıldırttı: 'Ulen şerefsizler siyonist çetelere boyun bükmem!'

Murat Kekilli'nin Gazze ve Doğu Türkistan desteği sonrası linç yemesi sanatçıyı çıldırttı: 'Ulen şerefsizler siyonist çetelere boyun bükmem!'

Pınar Albayrak
11:3418/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Murat Kekilli</p>
Murat Kekilli

Bugüne kadar Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için paylaşımlar yapan, şarkılar söyleyen sanatçı Murat Kekilli son paylaşımına gelen tepkiler sonrası takipçilerine isyan etti.

“Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim” sözleriyle 'Gazze için ses ol' konserinde yer alan, paylaşımlarıyla sadece Filistin'de değil Suriye'de ve Doğu Türkistan'da da yaşananlara dikkat çeken duyarlı sanatçı Murat Kekilli'nin paylaşımı tüm sanat dünyasına örnek olacak cinsten.

'Kırmızı çizgim,tabi ki konuşacağım! Ben ölene ya da Gazze ve Doğu Türkistan özgür kalana dek!' sözleriyle paylaşım yapan Murat Kekilli'ye takipçilerinin tepki göstermesi üzerine duyarlı sanatçı çıldırdı.

Bazı takipçileri Murat Kekilli'yi desteklerken bazı takipçileri ise paylaşımı nedeniyle eleştirdi. Kekilli, zulüm altında olan insanlar için verilen bu haklı tepkiye karşı çıkanlara ise kızdığını paylaşımlarıyla ifade etti.

'Ölene kadar' mazlumlar için sesini çıkaracağını ifade eden Murat Kekilli, bugüne kadar Filistin'e destek için birçok organizasyona katıldı.

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